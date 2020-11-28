MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... EGM'den önemli uyarı: Sahte belgelere itibar etmeyiniz
ABONE OL
28.11.2020 - 22:24 | | DHA

Son dakika... EGM'den önemli uyarı: Sahte belgelere itibar etmeyiniz

Gelen son dakika haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan tam kapanma içerikli sahte belgelere itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Son dakika... EGM'den önemli uyarı: Sahte belgelere itibar etmeyiniz

EGM'nin sosyal medya hesplarından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi. 


Son dakika... EGMden önemli uyarı: Sahte belgelere itibar etmeyiniz

Sahibinden kaçan at trafikte dört nala koştuBursa'da bir at arabasının, sahibi olmadan trafikte 4 nala ilerlemesi güvenlik kameralarına takıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye, Müftü Ahmet Mete'ye yapılan tehdidi kınadı

Türkiye, Müftü Ahmet Mete'ye yapılan tehdidi kınadı

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Son dakika... EGM'den önemli uyarı: Sahte belgelere itibar etmeyiniz

Son dakika... EGM'den önemli uyarı: Sahte belgelere itibar etmeyiniz

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet