Son dakika... EGM'den önemli uyarı: Sahte belgelere itibar etmeyiniz

EGM'nin sosyal medya hesplarından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.
Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler SAHTEDİR.— Türk Polis Teşkilatı (@EmniyetGM) November 28, 2020
Covid-19 tedbirleri ile alaka alınacak tüm tedbirler Resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur.
Bu tür kaynağı belli olmayan SAHTE BELGELERE itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/MjnyyjXd2z