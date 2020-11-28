Son dakika... EGM'den önemli uyarı: Sahte belgelere itibar etmeyiniz

EGM'nin sosyal medya hesplarından yapılan yazılı açıklamada, "Bazı sosyal medya platformlarında 'Genelge' başlığı ile paylaşılan belgeler sahtedir. Covid-19 tedbirleri ile alakalı alınacak tüm tedbirler, resmi Kanallar vasıtasıyla duyurulur. Bu tür kaynağı belli olmayan sahte belgelere itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.



