Son dakika! Elazığ ve Malatya'da tatil uzadı mı? Okullar ne zaman açılacak?

Elazığ'daki 6.8'lik depremde 41 kişi yaşamını yitirmişti. Deprem nedeniyle Malatya'da da ağır hasarlar oluşmuştu. Deprem sonrası Elazığ'da tüm okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Malatya'da ise bazı ilçelerde 15 tatil uzatıldı. Gelen son dakika bilgisine göre yarıyıl tatili yine uzatıldı. Peki, Okullar ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıklamasında, "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir" dedi. Malatya'ise Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat'a kadar uzatıldı.