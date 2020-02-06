06.02.2020 - 11:59 |
Son dakika! Elazığ ve Malatya'da tatil uzadı mı? Okullar ne zaman açılacak?
Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin ardından Elazığ'da tüm okullar, Malatya'da ise bazı ilçelerde yarıyıl tatili uzatılmıştı. Gelen son dakika bilgisine göre Elazığ ve Malatya'da okul tatili yeniden uzatıldı. Peki okullar ne zaman açılacak?
Elazığ'daki 6.8'lik depremde 41 kişi yaşamını yitirmişti. Deprem nedeniyle Malatya'da da ağır hasarlar oluşmuştu. Deprem sonrası Elazığ'da tüm okullarda yarıyıl tatili uzatılmıştı. Malatya'da ise bazı ilçelerde 15 tatil uzatıldı. Gelen son dakika bilgisine göre yarıyıl tatili yine uzatıldı. Peki, Okullar ne zaman açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım açıklamasında, "İl genelinde 10 Şubat'tan itibaren bütün eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir hafta daha ara verilmiştir" dedi. Malatya'ise Doğanyol, Kale, Pütürge ilçelerinde okullarda eğitime ara verilmesi süresi 17 Şubat'a kadar uzatıldı.
Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.