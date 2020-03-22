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22.03.2020 - 21:55 |

Son dakika | Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin saati 21.47 olarak belirtildi.

Sağlık Bakanı Koca: Bugün 9 kişi hayatını kaybetti, 289 da yeni vaka varSağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, "Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."
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