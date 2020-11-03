Son dakika... Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında saat 16.35'te meydana gelen depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 6.09 km olarak duyuruldu.
Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşmayla son anda kurtuldular!İzmir’de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı. Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, “Depremin merkez üssü Seferihisar’da oturan kardeşimiz ile görüntülü konuşurken bize deprem olduğunu haber verdi. O sırada Bayraklı’da henüz sallantı yoktu. Depremden 2 saniye ile görüntülü konuşma sayesinde kurtulduk” dedi.