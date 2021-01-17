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17.01.2021 - 12:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sabahtan bu yana art arda depremler

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 12.24'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haberi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika olarak duyurdu.

Son dakika... Elazığ'da 4.1 büyüklüğünde deprem! Sabahtan bu yana art arda depremler

AFAD'dan yapılan açıklamada, Elazığ'da saat 12.24'te deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin derinliğini 17.14 km olarak açıklayan AFAD büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi de, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 12.24'te meydana gelen depremin derinliğinin 7.2 km. olarak açıklandı.

ELAZIĞ VALİSİ'NDEN DEPREM AÇIKLAMASI

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saat 12.24'te Elazığ merkezli olarak, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun. Allah ülkemizi ve milletimizi korusun" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Elazığda 4.1 büyüklüğünde deprem Sabahtan bu yana art arda depremler

Son dakika... Elazığda 4.1 büyüklüğünde deprem Sabahtan bu yana art arda depremler

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