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17.02.2020 - 15:05 |

Son dakika... Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelen bilgilere göre; Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Gaziantep, Tuncel ve Malatya illerinde de hissedildiği bildirildi.

Son dakika... Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dın son dakika açıklamasında, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de deprem meydana geldiğini bildirildi. 7.56 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.5 olarak duyuruldu.

Son dakika... Elazığda 4.2 büyüklüğünde deprem

Uyuyan baloncuya 'alevli şaka' az kalsın öldürüyorduFilipinler'de bir grup genç, yol kenarında uyuyan baloncunun balonlarını yaktı. Kısa sürede tüm balonlar alev altı, son anda uyanan baloncu ise yola kendini atarak yanmaktan kurtuldu. Yakalanan gençler 'şaka için yaptık' diye kendilerini savundu.
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