Son dakika... Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD'dın son dakika açıklamasında, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 14.42'de deprem meydana geldiğini bildirildi. 7.56 km derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünün 4.5 olarak duyuruldu.