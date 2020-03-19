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19.03.2020 - 21:00 |

Son dakika | Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberine göre Elazığ'da'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.53'te Sivrice'de 5 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin, 21,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

ARTÇI DEPREM

5.0 depremin ardından Sivrice'de 21.05'te 3.4 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

 

Elazığ'da 5.0 büyüklüğünde depremElazığ'da'ın Sivrice ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Deprem çevre illerden de hissedildi.
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