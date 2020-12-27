Son dakika... Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Elazığ merkezde saat 09.37'de deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden peş peşe açıklamalar yapıldı. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıklarken Kandilli ise depremi 5.6 olarak duyurdu.

BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deprem sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz' dedi.

ELAZIĞ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMALAR

CNN TÜRK yayınına bağlanan Elazığ Valisi Erkaya Yırık ilk tespitlere göre olumsuzlukların olmadığını söyledi. Yırık, 'Şu ana kadar ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmada onlara ulaşan olumsuz bir tespit yok. Olumsuz bir tespit olmamakla birlikte ekiplerimizi taramalarını sürüdürüyorlar. Herhangi bir tespit halinde bu durum vatandaşlarımızla paylaşılacak. Bize dünkü depremin ardından uyarı şeklinde bir bilgi yoktu ama burası 24 Ocak’taki depremin ardından hareketli bir bölge. Devletimizin o depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Deprem sırasında arkadaşlarımız AFAD, jandarma, UMKE takiplerini sürdürüyor. Şu ana kadar olumsuz bir kayıt yok. Bir tespit vuku bulursa kamuoyu ile paylaşacağız.' dedi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da, tedbir amaçlı bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirterek, 'Kriz masasında tarama yapıyoruz, olumsuzluk yok' dedi.

PROF. ŞÜKRÜ ERSOY'DAN ÇARPICI DEPREM AÇIKLAMASI

CNN TÜRK yayınına bağlanan Prof. Şükrü Ersoy, 'Biraz temkinli olmalarını ve dışarıda olmalarını tavsiye ederim. Tabi bu benim kişisel tavsiyem. Resmi açıklamalara bakmak gerekiyor. Tam Doğu Anadolu fayına düşmüyor depremin yeri' ifadelerine yer verdi.

Ersoy'un açıklamaları şöyle;

Öncelikle Elazığ Sivrice’deki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından tüm yer bilimcilerin ortak görüşü şuydu: Kırılan bölgede yani Sivrice ile Pötürge arasında stresin rahatladığı ama her iki uç da yeni streslerin meydana geldiğiydi. Bu stresin bir ucu Pötürge’deydi. Bir ucu Sivrice’deydi. Dolaysıyla buradaki depremler uçta olduğu için kaygı verici. Bu anlamda acaba Doğu’ya doğru bir stres transferi olur mu kaygımız da var. Bu deprem de yurt dışı kaynaklarından ilk olarak 6.4 olarak açıklandı. Sonra 5.4 olarak açıklandı. 6.4 ile 5.4 arasında 30 kattan fazla fark bu neden kaynaklanıyor bilemiyorum bu kadar fark olmaması gerekiyor.

Ufak farklarla söyleyebilmesi gerekir istasyonların. Fakat AFAD’ın 5.3 olarak açıkladığı deprem de oldukça şiddetli hissedilmiştir. Bu gibi durumlarda Valiliğin AFAD’ın talimatlarına uymak gerekiyor. 5.3’ün olduğu yerin tam doğru olup olmadığı saatler içinde tespit edilmesi gerekiyor. Çünkü deprem tam Doğu Anadolu fayı üzerine düşmüyor.

Biraz daha açıkta Hazar Gölü’nün kuzeybatısındaki bir bölgeye tekabül ediyor ki bu bölgede büyük bir deprem oluşturabilecek bir fay yok. O zaman aklımıza şu geliyor; 5.3 buranın oluşturabileceği en büyük deprem bu ve artık sönümlenir. Birkaç artçıdan sonra herhangi bir tehlike kalmaz sonucu mu çıkacak. Ölçüm istasyonlarının bize vereceği bilgilerle farklı yorumlar yapabiliyoruz. Eğer Hazar Gölü2nün başlangıcında depremin bittiği noktadaysa oralar biraz kaygı verici. Yeni bir deprem oluşturur mu diye kaygı duyuyoruz. Türkiye’de her ay 2 bin tane deprem oluyor. Biz bunların çoğunu hissetmiyoruz. Ama Marmara Bölgesi’nde bildiğimiz bir gerçek var. İzmit bölgesinde 1999 depremi oldu. Marmara’nın batısında da 1912’de büyük bir deprem olmuştu.

Bu ikisi arasındaki bölge denizin içindeki fayda deprem oluşturarak mutlaka yakın bir gelecekte deprem oluşturacak ve 7’nin üzerinde oluşturacak. Marmara bu anlamda geçmişte tarihi sabıkalı bu tarih tekerrür edecek. Bunu beklemek gerek birinin çıkıp burada deprem olmayacak demesini beklemek hayal olur. Çok çok önemli bir bölge Marmara.