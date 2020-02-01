Son dakika | Elazığ'da bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...

Kandilli'de yer alan son bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19.37'de deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 km olarak açıklandı. Elazığ'da geçtiğimiz hafta Cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana gelmiş. Yaşanan depremlerin ardından hafta boyunca birçok deprem meydana gelmeye devam etmişti.