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01.02.2020 - 19:47 |

Son dakika | Elazığ'da bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde son dakika bilgisine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin yerin 5 km derinlikte meydana geldiği duyuruldu. Geçtiğimiz haftadan bu yanda Elazığ'da birçok deprem meydana geldi. Son dakika haberine ilişkin bilgileri aktarmaya devam edeceğiz.

Son dakika | Elazığ'da bir deprem daha! Depremin büyüklüğü...

Kandilli'de yer alan son bilgilere göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 19.37'de deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 5 km olarak açıklandı. Elazığ'da geçtiğimiz hafta Cuma akşamı meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından birçok artçı sarsıntı meydana gelmiş. Yaşanan depremlerin ardından hafta boyunca birçok deprem meydana gelmeye devam etmişti.

Son dakika | Elazığda bir deprem daha Depremin büyüklüğü...

 

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