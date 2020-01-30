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30.01.2020 - 11:46 |

Son dakika! Elazığ'da kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Soruşturma başlatıldı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, deprem sonrasında ev kiralarında fahiş artış olduğu haberleri üzerine ilgililer hakkında araştırma ve soruşturma başlattı.

Son dakika! Elazığ'da kiraları yüzde yüz arttırmışlardı! Soruşturma başlatıldı

Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında kira fiyatlarında fahiş artışlar yapıldığı iddia edilmişti.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

Basşavcılıktan yapılan açıklamada, "24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen araştırma ve soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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