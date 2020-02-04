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04.02.2020 - 01:33 |

Son dakika | Elazığ'da korkutan bir deprem daha

AFAD 'dan gelen son dakika bilgisine göre Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika | Elazığ'da korkutan bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

 

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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