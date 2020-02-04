Son dakika | Elazığ'da korkutan bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 01.19'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. deprem Sivrice'nin yanı sıra yakın bölgelerden hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.