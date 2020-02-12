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12.02.2020 - 12:40 |

Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ'da 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan geçilen verilere göre depremin merkez üssünün Sivrice olduğu belirtildi.

Son dakika! Elazığ'da korkutan deprem

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre Elazığ'da merkez üssü Sivrice olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Saat 12.35'te meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğu bildirildi. 

Kandilli Rasathanesi'nin ve Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin (EMSC) geçtiği bilgilere göre ise depremin büyüklüğü 3.9 olarak ölçüldü. 

Bugün yaşanan deprem, Elazığ'da 24 Ocak Cuma akşam saatlerinde meydana gelen 6.8'lik depremle aynı noktada gerçekleşti. 

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