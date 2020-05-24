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24.05.2020 - 04:55 |

Son dakika... Elazığ'da korkutan deprem

Gelen son dakika haberine göre; Elazığ'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son dakika... Elazığ'da korkutan deprem

AFAD, Elazığ Sivrice'de 3.7 büyüklüğünde, 6.7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

'Maske tak' diye uyaran güvenlik görevlisine testereyle saldırdıKocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kişi, kendisini maske takması konusunda uyaran güvenlik görevlisine otomobilinin bagajından aldığı testereyle saldırmaya çalıştı. O onları sosyal medya hesabından paylaşan hastane başhekimi Mustafa Güneş, "Sırf toplumun sağlığını koruma amacıyla yapılan bu uyarıya arabasından çıkardığı testere ile saldıran bu şahsı şiddetle lanetliyorum" dedi.
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