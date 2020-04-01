01.04.2020 - 15:58 |
Son dakika haberi: Elazığ'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...
Gelen bir son dakika haberine göre Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinden geçen son dakika verilerine göre; Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.20'de gerçekleşen depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD DEPREMİ 3.8 OLARAK AÇIKLADI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Deprem kent merkezinde hafif hissedildi.
Bakan Albayrak açıkladı! Çalışanların maaşları...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milletimizin sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacağız. Hiçbir vatandaşımızın işi kaybetmemesi için canla başla çalışacağız. Azami sağlık hassasiyeti önceliğiyle üretimimizi sürdüreceğiz.Çalışanların maaşları kısa çalışma ödeneğinden ödeniyor." dedi.