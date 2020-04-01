Son dakika haberi: Elazığ'da korkutan deprem! Depremin büyüklüğü...

Kandilli Rasathanesinden geçen son dakika verilerine göre; Elazığ'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.20'de gerçekleşen depremin merkez üssü Sivrice olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 5 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD DEPREMİ 3.8 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Deprem kent merkezinde hafif hissedildi.