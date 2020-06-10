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10.06.2020 - 11:06 | | DHA

Son dakika...Elektrikli bisiklet kazasında ölen Kübra'nın son görüntüsü ortaya çıktı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Trabzon'un Çaykara ilçesinde elektrikli bisikletle virajı alamayıp, yuvarlandığı derede yaşamını yitiren Kübra Adakul'un (28), kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika...Elektrikli bisiklet kazasında ölen Kübra'nın son görüntüsü ortaya çıktı!

Kaza, 7 Haziran'da ilçeye bağlı turizm merkezi Uzungöl'ün Çatma mevkiinde meydana geldi. Gezi amaçlı, dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'e gelen Kübra Adakul, beraberindeki 2 kız çocuğuyla, kiraladığı elektrikli bisikletle gezintiye çıktı. Adakul, çocuklarını indirdiği elektrikli bisikleti bir süre sürmeye devam etti. Uzungöl'e yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta, yolda virajı alamayan Adakul, elektrikli bisikletle Haldüzen Deresi'ne yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce başlatılan kurtarma çalışmalarında, düştüğü derede yaklaşık 100 metre sürüklenen Adakul'un cansız bedenine ulaşıldı. Kaza yerinden jandarma ekiplerince alınarak karakola götürülen 2 çocuk da, kazada yaşamını yitiren Kübra Adakul'un yakınlarına teslim edildi. Adakul, Yomra ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde toprağa verildi.

Son dakika...Elektrikli bisiklet kazasında ölen Kübranın son görüntüsü ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

Kübra Adakul'un, kazadan dakikalar önce cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Adakul'un kızıyla bindiği elektrikli bisikleti sürdüğü kareler yer alıyor.

 

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