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09.06.2020 - 10:15 | | DHA

Son dakika... Elinde kahve bardaklarıyla motosiklette yolculuk!

İstanbul Kadıköy sahil yolunda seyir halindeki motosikletin arkasında oturan kadın her iki eline aldığı kahve bardakları ile kasksız şekilde yolculuk yaptı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika... Elinde kahve bardaklarıyla motosiklette yolculuk!

Görüntüler dün akşam saatlerinde Kadıköy sahil yolu Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halinde ilerleyen motosikletin sürücüsünün arkasında oturan kadın iki eline aldığı kahve bardaklarıyla birlikte kasksız bir şekilde yolculuk yaptı.

O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.

 

 

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