Son dakika... Elinde kahve bardaklarıyla motosiklette yolculuk!

Görüntüler dün akşam saatlerinde Kadıköy sahil yolu Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde kaydedildi. Seyir halinde ilerleyen motosikletin sürücüsünün arkasında oturan kadın iki eline aldığı kahve bardaklarıyla birlikte kasksız bir şekilde yolculuk yaptı.
O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Motosiklet bir süre sonra gözden kayboldu.
Aybüke öğretmenin ailesi kızlarının isminin yaşatılmasının gururunu yaşıyorBatman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi, kızlarının isminin yeni doğan bebeklere verilmesinden mutlu oluyor.