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16.08.2020 - 21:39 | | DHA

Son dakika: Emirgan Korusu'nda korkutan yangÄ±n!

Son dakika haberine gÃ¶re,SarÄ±yer'de bulunan Emirgan Korusu'nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â

YangÄ±n, saat 21.20 sÄ±ralarÄ±nda Emirgan Korusu'nda Ã§Ä±ktÄ±. Â AÄŸaÃ§larÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶renlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, kÄ±sa sÃ¼rede yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±. YangÄ±n nedeniyle sahil yolunda trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.

YANGININ Ã‡IKIÅž NEDENÄ° ARAÅžTIRILIYOR

Ä°tfaiye ekiplerinin yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. YangÄ±nÄ±n kesin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni yapÄ±lacak olan incelemelerin ardÄ±ndan belirlenecek. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

Emirgan Korusu'nda yangÄ±nÄ°stanbul SarÄ±yer Emirgan Korusu'nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Bölgeye çok sayÄ±da itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
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