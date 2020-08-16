16.08.2020 - 21:39 | | DHA
Son dakika: Emirgan Korusu'nda korkutan yangÄ±n!
Son dakika haberine gÃ¶re,SarÄ±yer'de bulunan Emirgan Korusu'nda henÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. YangÄ±n itfaiye ekiplerinin mÃ¼dahalesiyle kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â
YangÄ±n, saat 21.20 sÄ±ralarÄ±nda Emirgan Korusu'nda Ã§Ä±ktÄ±. Â AÄŸaÃ§larÄ±n yandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶renlerin bildirmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ä°tfaiye ekipleri, kÄ±sa sÃ¼rede yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na aldÄ±. YangÄ±n nedeniyle sahil yolunda trafik yoÄŸunluÄŸu oluÅŸtu.
YANGININ Ã‡IKIÅž NEDENÄ° ARAÅžTIRILIYOR
Ä°tfaiye ekiplerinin yangÄ±nÄ± kontrol altÄ±na almasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapÄ±ldÄ±. YangÄ±nÄ±n kesin Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeni yapÄ±lacak olan incelemelerin ardÄ±ndan belirlenecek. YangÄ±nla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â