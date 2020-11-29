29.11.2020 - 13:20 |
Son dakika... Emniyet uyardı! Telefonunuza bu mesaj geldiyse dikkat
Gelen son dakika haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, "sosyal destek ödemesi " görünümlü oltalama yöntemiyle dolandırıcılık amaçlı mesajlara karşı vatandaşları uyardı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda vatandaşlar oltalama yöntemiyle yapılan dolandırıcılığa dikkat çekildi. Paylaşımda gelen mesajın görüntüsüne yer verilirken " Vatandaşlarımıza iletilen bu tip mesajlar, oltalama yöntemiyle dolandırıcılık amaçlıdır. Resmî kurumlar tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, bu tür paylaşımlara itibar edilmemelidir." uyarısı yer aldı.
Yer yine Esenyurt! 'Miss Uganda'dan sonra bir şok dahaİstanbul Esenyurt'ta "parti düzenleniyor" ihbarı üzerine harekete geçen polisin baskın yaptığı yer, Nijeryalıların toplandığı bir dernek çıktı. Dernekteki 26 kişiye sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza kesildi. Daha önceden sosyal medyada yayınlanan görüntülerde dernekte Nijeryalılar'ın ayin yaptığı da görülüyor.