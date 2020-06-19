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19.06.2020 - 13:39 | | DHA

Son dakika... Emniyet ve MİT Interpol'ün aradığı 2 DEAŞ'lıyı yakaladı

Son dakika haberi... Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçuyla kırmızı bültenle aranan Rusya vatandaşı 2 kadın, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Kilis'te yakalandı.

Son dakika... Emniyet ve MİT Interpol'ün aradığı 2 DEAŞ'lıyı yakaladı

Suriye'den bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği bilgisi üzerine güvenlik güçleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Doğan Güreş Paşa Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınarak kimlik kontrolü yapılan 2 kadının Çeçen uyruklu Rusya vatandaşı S.K. (29) ile R.E. (33) olduğu ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, savcılık kararıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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