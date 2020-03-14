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14.03.2020 - 20:37 | | AA

Son dakika | Emniyet'ten corona virüs uyarısı! Kolluk birimlerine haber verin

Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk taramasının çat kapı değil, planlanarak yapıldığına dikkati çekerek "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın." uyarısında bulundu.

Son dakika | Emniyet'ten corona virüs uyarısı! Kolluk birimlerine haber verin

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs taraması kapsamında kötü niyetli kişilere karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. Bakanlığın koronavirüs risk taramasını çat kapı değil, planlayarak yaptığına dikkati çeken Koca, "Sizi 184'ten arayıp bilgilendiriyor, ondan sonra geliyoruz. SABİM-184'ten size telefon gelmemişse test amacıyla geldiğini söyleyenleri içeri almayın. Kötü niyetlilere karşı da tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Emniyet de uyardı

Emniyet Genel Müdürlüğü de aynı konuda yaptığı açıklamada, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Koronavirüs risk taraması, ALO 184'ün sizi araması sonrası gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın iyi niyetlerinden faydalanıp hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer suçlara meyilli kişilere karşı vatandaşlarımızın duyarlı olmasını, bu gibi konularla karşılaşan vatandaşlarımızın ivedi olarak kolluk birimlerine 112, 155 ve 156'ya haber vermesini bekliyoruz."


Sağlık Bakanlığı hesabından bu uyarılar paylaşıldı:

Son dakika | Emniyetten corona virüs uyarısı Kolluk birimlerine haber verin


ABD Başkanı Trump, Koronavirüs testine girdiğini açıkladıTrump yaptığı açıklamada ABD'de 50 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Trump corona virüs testi yaptırdığını ve sonuçların bir iki gün içerisinde çıkacağını belirtti.
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