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27.12.2020 - 11:06 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklama

Gelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi’yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz.

Son dakika... Emniyetten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklama

OLAY

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Antalya'da cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri sokaktaki turistlere dahil pasaport sorarken, yasağı ihlal eden bir kişiye ise 3 bin 150 TL cezai işlem uygulamıştı.

Polis ekipleri herhangi bir izin belgesi olmadan sokakta olan kişilere de denetim yaptı. Turistlere dahi pasaport sorgulaması yapan ekipler, varyantta yürüyen Ali Çiftçi (32) isimli kişiye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL cezai işlem uygulamıştı Polisin yasak olduğunu bilmiyor musun, neden sokaktasın? sorusuna Çiçek, “Biliyorum ama gidecek yerim yok” diye cevap vermişti.

Emniyet'ten sosyal medyadaki ceza görüntülerine ilişkin açıklamaGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi.
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