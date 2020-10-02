MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Emsal dava! Bu sözler cinsel taciz sayıldı
ABONE OL
02.10.2020 - 09:01 |

Son dakika... Emsal dava! Bu sözler cinsel taciz sayıldı

Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Maçka Parkı'nda yaşanan olay kadına tacizde emsal dava niteliği taşıyor. İki genç kadınla tanışmak isteyen A.A. ve M.T. genç kadınlara laf atarak onları rahatsız edince kadınlar, A.A. ve M.T'yi uzaklaşmaları yönünde uyardı. Aksi halde polisi arayacaklarını söyleyen kadınların uyarılarına rağmen takip etmeye başlayan A.A. ve M.T için emsal dava görüldü.

Son dakika... Emsal dava! Bu sözler cinsel taciz sayıldı

İstanbul Maçka Parkı'nda oturan iki genç kadınla tanışmak için bahane arayan A.A. ve M.T.'nin kadınlara yönelik kullandığı "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" sözleri başlarına bela oldu. İki kafadara iddianame hazırlayan savcılık, "İki genç kadına vücut temasında bulunmaksızın rahatsız etmek suretiyle zincirleme taciz suçunun işlendiğine" kanaat getirdi. 25 yaşındaki G.T. ve G.Y. adlı iki genç kadın, parkta oturdukları sırada A.A. ve M.T. isimli iki kişi yanlarına gelerek sigara istedi.

O SÖZLER CİNSEL TACİZ

Kadınlar, iki kafadarı uzaklaşmaları yönünde uyardı, aksi halde polisi arayacaklarını söyledi. Uyarıldıktan sonra iki arkadaşı takip etmeye başlayan A.A. ve M.T., bir süre sonra tekrar G.T. ve G.Y.'nin yanına gelerek, "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" dedi. Bu sırada parkta devriye gezen polislerin yanına giden iki kadın, tacize uğradıklarını ifade ederek şikâyetçi oldu. İfadeleri alınan iki şüpheli, tanışmak için kadınların yanına gittiklerini, amaçlarının tacizde bulunmak olmadığını ifade etti.

Savcılık, "Bu saatte buraya gelenin amacı bellidir" sözlerinin cinsel amaçla söylendiğini, şüphelilerin "fikir ve eylem birliği içerisinde cinsel amaçla ve iki genç kadına vücut temasında bulunmaksızın rahatsız etmek suretiyle zincirleme taciz suçunu" işlediklerine kanaat getirdi. İki arkadaş için 2'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

SABAH

    Abdullah Ağar: Azerbaycan psikolojik üstünlük ele geçirdiGüvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, CNN TÜRK canlı yayınında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendirdi. Ağar canlı yayında dikkat çeken detayları anlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES 2 sınav tarihi ne zaman? ALES başvuru ekranı

    ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES 2 sınav tarihi ne zaman? ALES başvuru ekranı

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Emekliye çok kötü haber! Maaşlar düşecek...

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

    İstiklal Marşı notaları ve okunuşu | İstiklal Marşı sözleri 10 kıta

    İstiklal Marşı notaları ve okunuşu | İstiklal Marşı sözleri 10 kıta

    Sıradaki Haber