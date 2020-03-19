19.03.2020 - 11:08 |
Son dakika... Ender Saraç corona virüs karantinasında
Son dakika gelen bilgilere göre; diyetisyen Ender Saraç corona virüs şüphesiyle karantinaya alındı.
Corona virüs salgınının başladığı ilk gününden itibaren salgından nasıl korunacağını katıldığı yayınlarda anlatan Ender Saraç perşembe günü rahatsızlandı.
Ender Saraç'ın eşi Benan Saraç Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Olur Hayatta' programına telefonla bağlandı.
Benan Saraç, üst solunum yolunda sorun yaşaması nedeniyle hastaneye başvuran Ender Saraç 'ın karantinada test sonucunu beklediğini açıkladı.