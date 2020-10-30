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30.10.2020 - 21:58 |

Son dakika: Enkaz altındaki Buse'den haber var! Bakan Pakdemirli telefonla konuştu

Gelen son dakika haberine göre; Enkazda kalan bir vatandaşa ulaşıldı. İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalan Buse isminde bir kız çocuğunun yeri tespit edilmeye çalışıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, enkazdaki Buse ile telefonda konuştu.

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Son dakika... İzmir'de deprem! Deprem çalışmaları havadan görüntülendi
Son dakika... İzmir'de deprem! Deprem çalışmaları havadan görüntülendi
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İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan 1 çocuk ve 2 yetişkin ile telefon ile iletişim kuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki kişiyle telefonda konuşup sakinleştirdi.

Vatandaş ile telefonda konuşan Bakan Pakdemirli, 'Biraz sakin ol. İnşallah sana ulaşacağız' dedi.

Herhangi bir gürültü duyup duymadığını soran Bakan Pakdemirli, telefon görüşmesinde 'Ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun' deyip vatandaşla diyaloğunu sürdürdü.

Son dakika: Enkaz altındaki Buseden haber var Bakan Pakdemirli telefonla konuştu


Bakan Pakdemirli ile telefonda konuşan Buse, "Siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım, beni bulurlar" dedi.

"KÖPEĞİ GÖRMÜŞ"

Buse'nin babaannesiyle telefonda görüşen arama kurtarma görevlisi, 'Köpeği görmüş' diye çevredekilere söyledi. O sırada ise yetkili telefonda 'Buse sakin ol' diye uyarılarda bulundu.

Son dakika: Enkaz altındaki Buseden haber var Bakan Pakdemirli telefonla konuştu


BEKİR PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Bakan Pakdemirli, Sahada Buse kızımızla konuştuk, ablasıyla konuştuk ona ulaştık. Yine Buse kızımızın yanında bir arkadaşı daha var İnci kızımız." açıklamasını yaptı.


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