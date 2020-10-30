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30.10.2020 - 19:09 |

Son dakika... Enkazda kalan vatandaşa ulaşıldı! Bakan telefonla konuştu

Gelen son dakika haberine göre; Enkazda kalan bir vatandaşa ulaşıldı. İzmir Bayraklı'da enkaz altında kalan Buse isminde bir kız çocuğunun yeri tespit edilmeye çalışıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, enkazdaki Buse ile telefonda konuştu.

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İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan 1 çocuk ve 2 yetişkin ile telefon ile iletişim kuruldu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, enkaz altındaki kişiyle telefonda konuşup sakinleştirdi.

Vatandaş ile telefonda konuşan Bakan Pakdemirli, 'Biraz sakin ol. İnşallah sana ulaşacağız' dedi.

Herhangi bir gürültü duyup duymadığını soran Bakan Pakdemirli, telefon görüşmesinde 'Ayaklarının ucunda bir gürültü duyuyorsun' deyip vatandaşla diyaloğunu sürdürdü.

Bakan Pakdemirli ile telefonda konuşan Buse, "Siz köpekleri salın, ben kedi sesi çıkarayım, beni bulurlar" dedi.

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