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03.11.2020 - 13:06 |

Son dakika... Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif ailesine kavuştu

Gelen son dakika haberine göre; Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ailesiyle bir araya geldi.

Son dakika... Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif ailesine kavuştu

 Depreme evde 4 çocuğu ile yakalanan anne Seher enkazdan 2. gün ikiz kızları ve 7 yaşındaki oğluyla çıkartılmıştı. 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken anne Seher ve ikiz kızlarının durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Depremin üzerinden geçen 3. günde 65. saatte ise enkaz altında bir mucize yaşandı ve 3 yaşındaki Elif enkaz altından canlı olarak kurtarıldı.

Bugün ise hastanede tedavi gören aile üyeleri hastanede bir araya geldi.

Son dakika... Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif ailesine kavuştu

 

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