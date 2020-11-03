03.11.2020 - 13:06 |
Son dakika... Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan Elif ailesine kavuştu
Gelen son dakika haberine göre; Depremden 65 saat sonra enkazdan çıkarılan küçük Elif ailesiyle bir araya geldi.
Depreme evde 4 çocuğu ile yakalanan anne Seher enkazdan 2. gün ikiz kızları ve 7 yaşındaki oğluyla çıkartılmıştı. 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken anne Seher ve ikiz kızlarının durumunun iyi olduğu bildirilmişti.
Depremin üzerinden geçen 3. günde 65. saatte ise enkaz altında bir mucize yaşandı ve 3 yaşındaki Elif enkaz altından canlı olarak kurtarıldı.
Bugün ise hastanede tedavi gören aile üyeleri hastanede bir araya geldi.