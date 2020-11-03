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03.11.2020 - 14:45 | | AA

Son dakika... Enkazdan çıkarılan İdil Şirin ve annesinde koronavirüs tespit edildi!

İzmir Bayraklı'daki Emrah Apartmanı’nın enkazından İdil Şirin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. İdil koronavirüs tedavisine alındı.

Son dakika... Enkazdan çıkarılan İdil Şirin ve annesinde koronavirüs tespit edildi!

Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi önünde depremden 55 saat sonra  kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin, 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki  Elif Perinçek ve 91 saat sonra kurtarılan Ayda Gezgin'in sağlık durumları  hakkında bilgi verdi.

Güven, İdil Şirin'in Kovid pozitif olduğunu hatırlatarak, onun için  tedavisini aldığını, onun dışında bir sıkıntısının görünmediğini kaydetti.

Güven, annesi ve kardeşleriyle beraber olan Elif Perinçek'i ziyaret  ettiğini ifade ederek, "Onun da durumu iyi, sıkıntısı yok. Yakından takip  ediliyor." dedi.

Ayda Gezgin'in de bir süre önce hastaneye giriş yaptığını belirten  Güven, "Genel olarak bakıldığında bir problem görünmüyor, genel durumu iyi, şuuru  açık ve konuşabiliyor. Hayati fonksiyonlarında bir problem yok. Hocalarımız  gerekli işlemleri yapıyorlar. Tetkiklerini aldılar. Tetkiklerden sonra biz tekrar  hocalarımızla görüşeceğiz. Takipleri devam ediyor. Ben bütün yaralı hastalarımıza  geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini  kullandı.

Güven, gazetecilerin kurtarılanların uzun süre enkaz altında susuz ve  gıdasız kaldığını hatırlatması üzerine, "Mutlaka kan, böbrek, idrar tahlilleri  yapılacak. Koordinasyon merkezinde bakanlarımız açıklama yapıyorlar. Ayrıntılı  bilgileri bakanlarımız yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taburcu işlemlerine ilişkin soru üzerine de Güven, "Onu şu anda  söylemek zor. Hocalarımız uygun gördüğünde, durumlarının stabil olduklarını  söylediklerinde biz de taburcu edeceğiz. Zaten çok fazla hastamız da kalmadı.  İdil'in Kovid tedavisi sürüyor, sıkıntı yok." diye konuştu.

İdil Şirin'in ne zaman Kovid pozitif olduğunun belli olup olmadığına  dair soru üzerine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de "Annesi ve kendisi Kovid  pozitif. Muhtemelen daha önceden." dedi.

 

 

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