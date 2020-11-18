18.11.2020 - 14:12 |
Son dakika... Enver Altaylı soruşturmasına Ümit Özdağ’ın ifadeleri girdi
Gelen son dakika haberine göre; Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve damadının da aralarında bulunduğu 4 sanığın "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından yargılandığı dava dosyasına İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın tanık beyanı girdi.
Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; eski istihbaratçı Enver Altaylı ve damadının da aralarında bulunduğu 4 sanığın FETÖ yöneticiliği, örgüt üyeliği ve siyasi ve askeri casusluk suçlarından yargılandığı dava dosyasına İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın tanık beyanı girdi. Özdağ Altaylı'nın "parti kurmayın, çünkü partinizi kapatacaklar. Sokağa dökülün" dediğini anlattı.
Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiAntalya’da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.