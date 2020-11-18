Son dakika... Enver Altaylı soruşturmasına Ümit Özdağ’ın ifadeleri girdi

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre; eski istihbaratçı Enver Altaylı ve damadının da aralarında bulunduğu 4 sanığın FETÖ yöneticiliği, örgüt üyeliği ve siyasi ve askeri casusluk suçlarından yargılandığı dava dosyasına İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın tanık beyanı girdi. Özdağ Altaylı'nın "parti kurmayın, çünkü partinizi kapatacaklar. Sokağa dökülün" dediğini anlattı.