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10.01.2021 - 07:58 |

Son dakika... Epilasyona giden genç kadına büyük şok! Sus, ses etme...

Gelen son dakika haberine göre; Güzellik merkezi giden genç kız hayatının şokunu yaşadı. Genç kız, salonun sahibi tarafından ilk olarak işlemi esnasında sözlü tacize sonrasında fiziksel tacize maruz kaldı. Şikayetin ardından savcılık salon sahibi hakkında ‘Cinsel saldırı’ suçundan dava açtı.

Son dakika... Epilasyona giden genç kadına büyük şok! Sus, ses etme...

27 yaşındaki E.Ö. İstanbul Şişli'de bulunan bir güzellik merkezine Lazer epilasyon işlemi için başvurdu. Genç kız işlem odasına alındığı esnada içeriye güzellik merkezi sahibi F.A., girdi ve işlemi kendisinin yapacağını söyledi. İşlem yapılırken F.A., genç kıza evli olup olmadığıyla ilgili özel sorular sormaya başladı. Durumdan rahatsız olan E.Ö., uyarıda bulundu.

SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Epilasyon işlemi bittikten sonra F.A., genç kıza imzalaması için form kağıdı verdi. İddiaya göre genç adam, E.Ö.'ye ''Gel senin koluna imza atayım." dedi ve kolunu çekerek kolunu kalem ile karaladı. Genç kadın bu olayın ardından gözlüklü olan yetkiliden gözlüğünü çıkarmasını istedi. Aldığı cevap ise "Seni gözlükle daha güzel görüyorum." oldu. 

''SUS, SES ETME''

Formu imzalayan E.Ö., almak için yöneldiğinde arkası dönük vaziyette iken F.A.'nın belinden tutup arkasına geçerek kendisine doğru çektiğini ve "Sus, ses etme" dediğini iddia etti. Yaşadığı olay karşısında şoka uğrayan genç kadın polis merkezine koştu. Güzellik merkezi yetkili F.A., hakkında şikayette bulundu. Emniyette ifadesi alınan F.A., işlem sırasında konuşulanları hatırlamadığını, herhangi bir tacizde bulunmadığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma sonrasında genç kızı güzellik merkezinde taciz eden yetkili F.A. hakkında 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

SABAH

    "Senin harcadığın parayla biz sigara yakıyoruz!"Sosyal medya hesapları üzerinden yemek yerken canlı yayın yapan 2 genç kadınla yanlarındaki kişinin, ateşe verdikleri 200 TL'lik banknotla sigaralarını yaktıkları anlar, tepki büyük topladı. Çok sayıda kullanıcı, bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmasını istedi.
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