Son dakika... Erdoğan açıklayacak! Yılbaşında yeni korona tedbirleri...

Son dakika haberine göre, Beştepe’de bugün yapılacak toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun virüsle mücadele kapsamında 31 Aralık saat 21.00’den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00’e kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında alınacak ek önlemlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda virüsün seyri, yasakların vakalara etkisi, ilçe, il ve büyükşehirlerdeki son durum tüm yönleriyle değerlendirilecek.

OTEL-VİLLALARA PARTİ DENETİMİ

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, bu kapsamda özellikle kiralık villalarda ve otellerdeki yılbaşı partilerinin engellenmesine dönük alınabilecek yeni tedbirler Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda değerlendirilecek. Erdoğan, yılbaşında alınacak tedbirlerle ilgili, “Partiler, otellerde olsun villalarda şurada burada olsun güvenlik güçlerimiz gerekli tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil. Bizim için insanımızın hayatı her şeyin ötesindedir. Bu tür şeylere fırsat vermeye niyetimiz yok. Bir şey olsa ‘bak devlet nerede, devlet gerekeni yapmadı’ diyecekler. Buna fırsat veremeyiz” açıklamasını yapmıştı. Bugün Türkiye’de olması beklenen aşılarla ilgili takvim de ele alınacak. Buna göre ilk olarak sağlık çalışanlarına ve risk grubunda olan 65 yaş üstündeki vatandaşlara uygulanacak aşılama takvimiyle, kısıtlamaların sahaya yansıması başlıklarında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye bilgi sunması planlanıyor. Hem Çin’den hem Almanya’dan gelecek aşıların yanı sıra yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da kabinede görüşülecek.

Toplantıda yeni yılda hayata geçirilmesi planlanan ekonomik ve hukuki reform çalışmalarında gelinen son durum da konuşulacak. Bu konuda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Kabinenin bir diğer önemli başlığını ise dış politikada gelişmeler oluşturacak. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın kuvvet komutanlarıyla yaptığı Libya ziyareti konusunda değerlendirmelerde bulunacağı kabinede ABD ve AB ile yeni dönem kapsamında atılacak adımlar da kapsamlı şekilde ele alınacak. Kabinede alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.