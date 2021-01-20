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20.01.2021 - 09:55 |

Son dakika... Eren-2 Lice operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının ilk operasyonu olarak başlatılan Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre; bölgede EREN-2 LİCE operasyonunun başlatıldığı bildirildi.

Son dakika... Eren-2 Lice operasyonu başlatıldı
'Eren-2 Lice Operasyonu'ndan görüntüler
'Eren-2 Lice Operasyonu'ndan görüntüler
'Eren-2 Lice Operasyonu'ndan görüntüler
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Yeni operasyon *”EREN-2 LİCE” Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel ile katılımıyla başlatıldı*

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ilki Tendürek’te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice’de gerçekleştiriliyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Hareket (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel [(116) operasyonel tim] görev aldığı ”EREN-2 LİCE” operasyonu başlatıldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Son dakika... Eren-2 Lice operasyonu başlatıldı

Son dakika... Eren-2 Lice operasyonu başlatıldı

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