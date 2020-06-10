Son dakika: Ergenekon eski hakimine 15 yıl hapis istendi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ve avukatı katıldı.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Esas hakkında görüşünü açıklayan duruşma savcısı Çalmuk hakkında “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Savcı Çalmuk’un, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek” ve “Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etmek ” suçlarından ise beraatini istedi.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mütalaaya karşı savunması sorulan Çalmuk, “Anayasa Mahkemesi’ne yaptığım başvuru üzerine gerekli tedavimin yaptırılması için kurumca hastaneye gönderildim. Ancak tedavilerim yaptırılmadı ve karantinada bekletildim. Bu nedenle sadece iki gün bilgisayar kullanabildiğim için savunmamı hazırlayamadım. Yaklaşık 47 aydır tutukluyum, mahkemeniz CMK 101 ve 102, AİHS’nin 17.maddelerine aykırı olarak tutukluluğumun devamına karar vermektedir. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığını göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.