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04.11.2020 - 16:37 | | milliyet.com.tr / AA

Son dakika... Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nce Ermenistan'a ait saldırı hazırlığındaki SU-25 uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

Son dakika... Ermenistan'a ait SU-25 uçağı düşürüldü

MSB'den yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin işgal altındaki öz topraklarını kurtarmak için kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Ermenistan’a ait saldırı hazırlığındaki bir SU-25 uçağı daha düşürüldü. Böylece Ermenistan’a ait düşürülen uçak sayısı 7 oldu." ifadelerine yer verildi.

Son dakika... Ermenistana ait SU-25 uçağı düşürüldü

 

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