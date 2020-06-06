MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 19 yaralı
ABONE OL
06.06.2020 - 09:32 | | AA

Son dakika... Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 19 yaralı

Gelen son dakika haberine göre, Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.

Son dakika... Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 19 yaralı

Mikail Aras idaresindeki 24 DZ 888 plakalı otobüs, Refahiye ilçesinin Yazı köyü mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan otobüsteki 19 kişi, olay yerine çağrılan ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüsün İzmir-Erzincan seferini yaptığı öğrenildi.

 

Denetimde ateşi yüksek çıkan genç kız, ambulansla hastaneye götürüldüAdana'da polis ekiplerinin koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında toplu taşıma araçlarında yaptığı denetim sırasında ateşi 38.5 derece ölçülen Bengi Y. (19), otobüsten indirilerek, test yapılması için ambulansla hastaneye götürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi

15 yaşındaki kızı tecavüze uğrayan kadın, gözyaşları içinde idam istedi

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan gelişme! Bilanço ağırlaşıyor...

4 kadının acı kaderi!

4 kadının acı kaderi!

Sıradaki Haber