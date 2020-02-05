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05.02.2020 - 09:04 | | AA

Son dakika... Erzurum'da halk otobüsü devrildi!

Son dakika gelen bilgilere göre; Erzurum'da yolcu midibüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Son dakika... Erzurum'da halk otobüsü devrildi!
Erzurum'da halk otobüsü devrildi!
Erzurum'da halk otobüsü devrildi!
Erzurum'da halk otobüsü devrildi!
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Horasan ilçesinden kent merkezine gelen 25 BB 153 plakalı yolcu midibüsü, Erzurum-Pasinler kara yolu Hamamdere mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilen yaralıların, 112 Acil Sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sürüyor.

Çamlıca Kulesi’nde inşaat çalışmalarında sona gelindiÇamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. 365 metre yüksekliğindeki kulenin alt kısmının da tamamlandığı görüldü. Kuledeki çalışmalarda gelinen son durum ise havadan görüntülendi.
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