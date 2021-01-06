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06.01.2021 - 16:19 | | DHA

Son dakika! Esenler'de yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'dan gelen bir son dakika haberine göre; Esenler, Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak, kızı ve damadı tarafından kapının önünde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu.

Son dakika! Esenler'de yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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