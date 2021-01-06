06.01.2021 - 16:19 | | DHA
Son dakika! Esenler'de yaşlı kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü
İstanbul'dan gelen bir son dakika haberine göre; Esenler, Fatih Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen 68 yaşındaki Neriman Kıvrak, kızı ve damadı tarafından kapının önünde bıçaklanarak, öldürülmüş halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri evde ve çevrede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika... NASA acı tabloyu paylaştı! 1984'ten 2012'ye kadar büyük değişimGelen son dakika haberine göre; Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerini gözler önüne seren bir fotoğraf koleksiyonu yayınladı. "Değişim görüntüleri" isimli koleksiyonda, dünyanın farklı noktalarından 500'den fazla karşılaştırmalı fotoğraf yer alıyor.