Son dakika! Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında dairede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sokakta yangın nedeniyle panik yaşandı. İtfaiye ekipleri dairedeki alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.
Avcılar'da akılalmaz görüntü! Motosiklete 4 kişi bindilerİstanbul Avcılar’dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk başka bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.