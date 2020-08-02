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02.08.2020 - 10:51 |

Son dakika! Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın 4. katındaki dairesinde çıkan yangında 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlar kurtarılırken, ekipler yangını kontrol altına aldı.

Son dakika! Esenyurt'ta 4 katlı binada yangın

Esenyurt'ta bulunan 4 katlı binanın 4. katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın sırasında dairede mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenilirken, sokakta yangın nedeniyle panik yaşandı. İtfaiye ekipleri dairedeki alevlere müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı.

 

 

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