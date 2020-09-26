Olay saat 10.00'da Esenyurt MeydanÄ±'nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re aralarÄ±nda daha Ã¶nceden yolcu alma yÃ¼zÃ¼nden husumet bulunan baÅŸka bir taksi duraÄŸÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan Fatih G., YalÃ§Ä±n D. ve Zeytin A.ile ismi henÃ¼z Ã¶ÄŸrenilemeyen bir taksici buradaki duraÄŸa geldi. Durak Ã¶nÃ¼nde taksiciler arasÄ±nda silahlÄ± ve sopalÄ± kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavgada bir kiÅŸi pompalÄ± tÃ¼fekle 4 kiÅŸiyi vurdu.

PompalÄ± saldÄ±rgan kaÃ§arken, birlikte geldiÄŸi Fatih G., YalÃ§Ä±n D. ve Zeytin A. da yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine Ã§ok sayÄ±da saÄŸlÄ±k ve polis ekibi sevk edildi. PompalÄ± tÃ¼fekli saldÄ±rgan silahÄ± olay yerinde bÄ±rakarak kaÃ§tÄ±. YaralÄ±lar, olay yerinde yapÄ±lan ilk mÃ¼dahalenin ardÄ±ndan Esenyurt Devlet Hastanesi ile Ã¶zel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Tedavi altÄ±na alÄ±nan abi kardeÅŸ Cengiz Dayanmaz ve Yavuz Dayanmaz ile Sinan Ã–ztÃ¼rk Ã¶ldÃ¼. Tahir Ã‡.'nin ise tedavisinin devam ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. KarÅŸÄ± taraftan yaralanan Fatih G., YalÃ§Ä±n D. ve Zeytin A. ise AvcÄ±lar Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis kaÃ§an saldÄ±rganÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

DEHÅžET ANLARI KAMERADA



Ã–te yandan silahlÄ± kavga anÄ± ve Ã§evrede yaÅŸanan panik gÃ¼venlik kamerasÄ± ile bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na saniye saniye yansÄ±dÄ±. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde elinde silah olan kiÅŸiyi engellemeye Ã§alÄ±ÅŸan biri yer alÄ±yor. Â Silah seslerinin duyulmasÄ± Ã¼zerine Ã§evredekiler panikle kaÃ§Ä±ÅŸÄ±yor. Bir kiÅŸinin yerde yaralÄ± olarak yattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Meydandakiler kendilerini korumak iÃ§in siper alÄ±yor.

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