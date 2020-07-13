MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın
ABONE OL
13.07.2020 - 11:21 | | DHA

Son dakika... Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Son dakika gelen bilgilere göre; Esenyurt Belediyesi'ne ait şantiyede çıkan yangında işçilerin kaldığı 5 konteyner kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin çabası ile söndürülen yangında bir kedinin yanan konteynerden bir türlü ayrılmaması sonucu görevliler yanan bir koltuğun altında kısa süre önce dünyaya gelen 3 yavru kedi bulunarak koruma altına alındı.

Son dakika... Esenyurt'ta işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın

Yangın, Atatürk Mahallesi 2233'üncü Sokak'taki Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait işçilerin kaldığı şantiyede saat 11.00 sıralarında başladı. Elektrik sisteminin kısa devre yapması sonucu çıktığı sanılan yangının bildirilmesi üzerine Avcılar başta olmak üzere çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alırken, işçilerin kaldığı 5 konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Bu sırada bir kedinin yanan konteynerden ayrılmaması üzerine itfaiye erleri durumu Esenyurt Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne bildirdi. Gelen veteriner ekibi, kedinin yeni doğum yaptığını belirledi. Veteriner, kediyi konteynerlerin bulunduğu yere bırakarak onu izlemeye başladı. Anne kedi, yanan bir koltuğun yanından ayrılmayınca yavruların yerini tespit etti. Veteriner ve itfaiye erleri yanan bir koltuğun altında 3 yavru kediyi sağ halde buldu. Anne kedi bir yavrusunu alıp götürürken, diğer iki yavru hayvan barınağına götürüldü.

Uyurken bahçesine otomobil uçtu!Bursa’da bir vatandaş, sabah sulamaya gittiği bahçesine uçan otomobili görünce şaşkına döndü. Komşularının yardımıyla aracın sahibini bulan bahçe sahibi Adil Bilgin, "İnanamadım, rüyadayım sandım" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı! MSB başvuruları İŞKUR'da...

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı! MSB başvuruları İŞKUR'da...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Milyonlarca memur, işçi, emekliyi ilgilendiriyor! 2 bin 943 lira...

Son durumu canlı yayında anlattı!

Son durumu canlı yayında anlattı!

İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel film

İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz'a özel film

Sıradaki Haber