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10.02.2020 - 18:56 | | DHA

Son dakika | Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Gelen son dakika bilgisine göre, Esenyurt'ta bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika | Esenyurt'ta korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi 872 Sokağı'ndaki 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Son dakika | Esenyurtta korkutan yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Binada mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ait merdivenli araçlarla kurtarıldı.

Dumandan etkilenen bazı kişiler olay yerindeki ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

 

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