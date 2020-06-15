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15.06.2020 - 11:52 | | DHA

Son dakika... Esenyurt'ta minibüsten 35 yolcu çıktı! Şoföre 104 TL ceza kesildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Corona virüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik sürdürülen denetimler sırasında İstanbul Esenyurt'taki içinde 17 kişinin olması gereken minibüsten 35 yolcu çıktı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mehterçeşme Mahallesi'nde minibüsler ve işçi servislerine yönelik denetim yaptı. Durdurulan bir minibüste 17 kişi yerine 35 yolcu olduğu belirlendi. Bunun üzerine minibüs sürücüsüne fazla yolcu taşımaktan 104 TL ceza uygulanırken, ayaktaki yolculara paraları iade edildi.

Yolcular, az sayıda gelen araçlara binmek zorunda kaldıklarını belirtirken, bu durumun corona virüsten önce de aynı olduğunu söyledi. Bir yolcu, "Bize yazık günah değil mi? Bu insanlara da yazık. Araç sayısının arttırılması gerek. Bu hatta belediye otobüs koysun" dedi. Polis ekipleri durdurdukları bir işçi servisinde de maskesiz yolcu olduğunu belirledi. İşçi, maskesini evde unuttuğunu söyleyince servis sürücüsü maske vererek yoluna devam etti.

Son dakika... Esenyurtta minibüsten 35 yolcu çıktı Şoföre 104 TL ceza kesildi

 

 

 

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