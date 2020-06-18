MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerGündem Haberleri Son dakika: Esenyurt'ta 'sosyal mesafe'ye uyulmayan kafe mühürlendi
ABONE OL
18.06.2020 - 09:40 | | DHA

Son dakika: Esenyurt'ta 'sosyal mesafe'ye uyulmayan kafe mühürlendi

Son dakika haberi... Esenyurt'ta yapÄ±lan denetimler sÄ±rasÄ±nda bir kafede sosyal mesafe kuralÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ±, sigara iÃ§ildiÄŸi ve sigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Sigara iÃ§enlere ceza kesilirken, sigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸ yeri de mÃ¼hÃ¼rlendi.

Son dakika: Esenyurt'ta 'sosyal mesafe'ye uyulmayan kafe mühürlendi

BaÄŸlarÃ§eÅŸme Mahallesi 1103'Ã¼ncÃ¼ Sokak'taki bir kafeye Esenyurt Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri dÃ¼n akÅŸam saatlerinde denetim yaptÄ±. Kafede sosyal mesafeye uyulmayarak masalarÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸi 3 kiÅŸinin kapalÄ± alanda sigara iÃ§tiÄŸi tespit edilerek bunlara 187'ÅŸer TL ceza kesildi. Kontrollerde yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k 2 kiÅŸi ile birlikte toplam 3 kiÅŸinin sigortasÄ±z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinin yetkilisinin mesul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k belgesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilerek iÅŸyeri hakkÄ±nda gerekli tutanaklar hazÄ±rlandÄ±. Kafe, Ã§aÄŸrÄ±lan zabÄ±ta gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlendi.

Â

Son dakika: Esenyurtta sosyal mesafeye uyulmayan kafe mÃ¼hÃ¼rlendi

Son Dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin 'kasasÄ±' yakalandÄ±Gelen son dakika haberine göre, Ä°nterpol tarafÄ±ndan kÄ±rmÄ±zÄ± bültenle aranan terör örgütü DHKP/C'nin 'kasasÄ±' olduÄŸu belirtilen M.S.D, Ä°zmir'de yakalandÄ±.
daha fazla video iÃ§in

GÜNCEL HABERLER

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

Son dakika! Pençe-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde hainlere büyük darbe...

Son dakika! PenÃ§e-Kaplan Operasyonu'nun ilk 36 saatinde hainlere bÃ¼yÃ¼k darbe...

MilyonlarÄ± kapsÄ±yor! En düÅŸük maaÅŸ 2 bin 200 lira olacak...

MilyonlarÄ± kapsÄ±yor! En dÃ¼ÅŸÃ¼k maaÅŸ 2 bin 200 lira olacak...

SÄ±fÄ±rdan pahalÄ± ikinci el olur mu? AkÄ±lalmaz...

SÄ±fÄ±rdan pahalÄ± ikinci el olur mu? AkÄ±lalmaz...

SayÄ±sal Loto çekiliÅŸ sonuçlarÄ± belirlendi! 17 Haziran SayÄ±sal Loto sonuçlarÄ± sorgula

SayÄ±sal Loto Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belirlendi! 17 Haziran SayÄ±sal Loto sonuÃ§larÄ± sorgula

SÄ±radaki Haber