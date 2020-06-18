18.06.2020 - 09:40 | | DHA
Son dakika: Esenyurt'ta 'sosyal mesafe'ye uyulmayan kafe mühürlendi
Son dakika haberi... Esenyurt'ta yapÄ±lan denetimler sÄ±rasÄ±nda bir kafede sosyal mesafe kuralÄ±na uyulmadÄ±ÄŸÄ±, sigara iÃ§ildiÄŸi ve sigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Sigara iÃ§enlere ceza kesilirken, sigortasÄ±z iÅŸÃ§i Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lan iÅŸ yeri de mÃ¼hÃ¼rlendi.
BaÄŸlarÃ§eÅŸme Mahallesi 1103'Ã¼ncÃ¼ Sokak'taki bir kafeye Esenyurt Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri dÃ¼n akÅŸam saatlerinde denetim yaptÄ±. Kafede sosyal mesafeye uyulmayarak masalarÄ±n yerleÅŸtirildiÄŸi 3 kiÅŸinin kapalÄ± alanda sigara iÃ§tiÄŸi tespit edilerek bunlara 187'ÅŸer TL ceza kesildi. Kontrollerde yaÅŸÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k 2 kiÅŸi ile birlikte toplam 3 kiÅŸinin sigortasÄ±z Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÅŸyerinin yetkilisinin mesul mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k belgesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± tespit edilerek iÅŸyeri hakkÄ±nda gerekli tutanaklar hazÄ±rlandÄ±. Kafe, Ã§aÄŸrÄ±lan zabÄ±ta gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlendi.
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