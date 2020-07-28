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28.07.2020 - 08:41 | | DHA

Son dakika: Esenyurt'ta yangın: 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt'ta bir binada çıkan yangında anneanne ile 8 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2226. Sokak'taki yangın saat 07.30 sıralarında çıktı. 4 katlı binanın giriş katından yükselen alevler yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan 7 kişiyi kurtarırken bodrum kattaki anneanne ile 8 yaşındaki torununun dumandan etkilenerek öldüğünü belirledi. 8 yaşındaki Ela Şeliman ve anneannesinin cansız bedenleri incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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