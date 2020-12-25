Son dakika! Eski eşini darbettiği iddiasıyla yargılanan Tarık Keskin tahliye edildi

Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tarık Keskin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki R.K. de duruşmada hazır bulundu.

Sanığın avukatı, 6 aydır tutuklu bulunan müvekkilinin bir çocuğunun olduğunu, annesiyle ilgilenemediğini belirterek, sabıkasız olması da dikkate alınarak Tarık Keskin'in tahliyesini istedi.

Müşteki R.K. de, şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, tutuklulukta geçirdiği süre, savunmasının alınması, mevcut delil durumu ve tüm delillerin toplanmış olması göz önüne alınarak, sanığın tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyetini, savunmasının alınmış ve delillerin toplanmış olmasını, tutuklu kaldığı süreyi, sabit ikametgahının bulunmasını ve tutuklamanın tedbir niteliğini göz önünde bulundurarak, sanığın tahliyesine karar verdi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan R.K. sanığın tahliye edilmesine tepki göstererek, "Bir sonraki haberiniz ölüm haberim olacak. Bundan sonra öldüğümü yazarsınız. Hangi adalate güvenmeliyim? Adam daha ne yapmalı? Polis kimliği giyip, rozet takıp, insanları dolandırarak iş yapan bir adam. Bu adam zaten denetimli serbestliği varken evimi bastı, beni dövdü, şiddet uyguladı. Can çekişerek mi yoksa kurşunla mı öldürüleceğim onu düşünüyorum. Evimin önünde bir sürü kurşun sıktı. İyi değilim. İyi olamıyorum. Adli kontrol verilmesi onu yıldırmayacak." ifadelerini kullandı.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iki iddianamede, tutuklu sanık Tarık Keskin'in müşteki olan eski eşi R.K. ile 2019'da boşandığı, sonrasında sanığın bu durumu kabullenemeyerek müştekiye yönelik tehdit, hakaret, huzur bozma ve basit yaralama şeklinde eylemler gerçekleştirdiği anlatılıyor.

İddianamelerde, hakkında yürütülen bazı soruşturmalar halen uzlaştırma aşamasında olmasına rağmen sanığın müştekiye karşı benzer eylemlerine devam ettiği kaydediliyor.

Sanık Tarık Keskin'in farklı tarihlerde, müştekiye yönelik darp, hakaret, tehdit suçlarını işlediğine yer verilen iddianamelerde, sanığın ayrıca müştekiye ait elektronik posta hesabına hakaret içerikli mesajlar gönderdiği ve müştekinin fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştığı anlatılıyor.

İddianamelerde, Keskin'in "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "basit yaralama", "silahla yaralama", "özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "mala zarar verme", "silahla tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından toplamda 5 yıl 10 aydan 26 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Keskin hakkındaki iki dava, Bakırköy 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nce birleştirilmişti.