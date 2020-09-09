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09.09.2020 - 12:17 | | DHA

Son dakika! Eski profesyonel futbolcu silah kaçakçısı çıktı

Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul'da kaçak silah operasyonu kapsamında eski Süper Lig futbolcusu M.A. tutuklandı.

Son dakika! Eski profesyonel futbolcu silah kaçakçısı çıktı

Ferit ZENGİN/İSTANBUL

İstanbul'da silah kaçakçılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, bir dönem Türkiye Süper Ligi'nde profesyonel futbolcu olarak top koşturan M.A. isimli eski futbolcu silah kaçakçılığı yaparken yakalandı.

Özel otomobiliyle aldığı siparişi teslim etmeye giderken durdurulan eski futbolcunun aracıyla daha sonra evinde yapılan aramalarda 20 adet tabanca ile 20 şarjör ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen M.A'. tutuklanıp cezaevine kondu.

TAKİBE TAKILDI

Silah kaçakçılarına yönelik olarak yaptığı çalışmalarda, geçtiğimiz hafta Sultangazi'de tekstil atölyesi görünümündeki bir adrese yaptığı baskında 73 adet kuru sıkıdan bozma tabanca ile yüklü miktarda fişek ve tabanca yapım malzemesi ve aleti ele geçiren İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları devam çalışmasında kaçak olarak yapılan bu kuru sıkı dan çevirme silahların teslimatını eski bir futbolcunun yaptığını belirledi.

Tespitin ardından kimlik bilgileri belirlenen M.A. isimli futbolcuyu teknik ve fiziki takibe alan polis, 1 Haziran akşamı yine sevkiyat yapacağı belirlenen eski futbolcuyu izlemeye alıp Esenyurt'ta özel aracıyla seyir halindeyken durdurup aracında arama yaptı.

EVİNDE DE ARAMA YAPILDI!

Araçta yapılan aramada kutular içerisinde teslim edilmeye götürülen 5 adet tabanca bulan ekipler, ruhsatsız olduğu belirlenen araçlara el koyup M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyete götürülen M.A.'nın evinde savcılık kararıyla yapılan aramada ise 15 adet daha tabanca ile bu tabancalara ait şarjör ve kutular ele geçirildi.

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