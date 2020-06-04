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04.06.2020 - 15:24 | | İHA

Son dakika...Eskişehir’de bir bina karantinaya alındı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Eskişehir’de 2 kişinin corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması sonucu bir bina karantina altına alındı.

Son dakika...Eskişehir’de bir bina karantinaya alındı!

Odunpazarı Sümer Mahallesinde iki katlı bir evde ikamet eden M.Ö. Y.Ç.’nin hastalık belirtileri göstermesi sonucu yapılan korona virüs testleri pozitif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşların, binanın diğer sakinleriyle yakın temaslı olduğu değerlendirildi. İlçe Umumi Hıfzıssıha Kurulu kararıyla binada yaşayan B.Ö., D.Ö., N.Ö., B.Ö., E.Ö. ve B.Ö. evlerinde 14 gün süre ile karantina altına alındı.

Evde bulunan kişilerin karantina altına alındıkları süre içinde ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

 

 

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