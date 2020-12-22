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22.12.2020 - 09:59 |

Son dakika! Eskortlu çeteden dev vurgun! Telefonu açan servet kaptırmış...

İstanbul'da iş adamlarını, doktorları, profesörleri dolandıran ve çökertilen şebeke üyelerinin, yüzde beş komisyon karşılığı anlaştıkları kişilere dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri paraları muhafaza etmek için banka hesapları açtırdıkları ve suça sürükledikleri ortaya çıktı. Hesapları açtıkları için gözaltına alınan ve dolandırıcılık olaylarından haberleri olmadığını söyleyen şebeke üyeleri suç ortaklarından şikayetçi oldu. Diğer şebeke üyeleri de kendilerinden şikayetçi olan suç ortaklarından şikayetçi oldu.

Son dakika! Eskortlu çeteden dev vurgun! Telefonu açan servet kaptırmış...

Sabah gazetesinden Emir Somer'in haberine göre; İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; iş adamlarını, profesörleri ve doktorları dolandırarak beş milyon liralık haksız kazanç sağlayan bir şebekeyi çökertmişti. Çağrı Merkezleri açan dolandırıcılık şebekesi üyelerinin, bankaların iletişim numaralarının başlarına +90 koyarak internet aramalarıyla mağdurlara ulaştığı ve "Bankaların müşteri hizmetlerinden aranıyor" izlenimi vererek dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.

"Şifreniz kırıldı. Değiştirmeniz gerekiyor" başta olmak üzere farklı bahaneler öne sürerek ulaştıkları mağdurların şifrelerini elde eden ve banka hesaplarını boşaltan şebeke, 34 mağdurun şikayeti üzerine operasyonla çökertilmiş ve 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son dakika Eskortlu çeteden dev vurgun Telefonu açan servet kaptırmış...

BANKA HESAPLARINI KULLANDIRIP YÜZDE 5 KOMİSYON ALMIŞLAR

Dolandırıcılık suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu iddia edilen İ.Ç.'nin lideri olduğu şebeke ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, yüzde beş komisyon karşılığı anlaştıkları kişilere dolandırıcılık suçlarından elde ettikleri paraları muhafaza etmek için banka hesapları açtırdıkları ve suça sürükledikleri ortaya çıktı. Sadece banka hesaplarını açan, gözaltına alınan ve dolandırıcılık olaylarından haberdar olmadıklarını söyleyen beş şüpheli de suç ortakları olan şebeke üyelerinden şikayetçi oldu. Diğer şebeke üyeleri de kendilerinden şikayetçi olan suç ortaklarından "İftira atıyorlar" diyerek şikayetçi oldu. Şebekeye iş adamı T.B. 680 bin, Doktor V.Ö. 68 bin, özel kliniği olan Profesör K.K. ise 128 bin lira kaptırmıştı.

Son dakika Eskortlu çeteden dev vurgun Telefonu açan servet kaptırmış...

DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Bazı mağdurların "VIP Eskortluk" yapan kadın şebeke üyeleri tarafından tuzağa düşürüldüğü belirlenmiş, eskortluk yapan E.D., Z.A. ve S.Ç. adlı şebeke üyelerinin, birlikte oldukları zengin iş adamlarının kişisel bilgilerini şebekeye aktardığı saptanmıştı. Şebeke üyelerinin iş adamlarını hedefe alarak dolandırdıkları belirlenmişti. Eskort şebeke üyelerine dolandırıcılık olaylarından yüzde 10 komisyon ödemesi yapıldığı ortaya çıkmıştı. Şebeke üyelerinden 4'ü tutuklanmış, Eskort şebeke üyeleriyle birlikte toplam yedi şüpheliye "Ev Hapsi" verilmişti.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
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