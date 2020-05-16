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16.05.2020 - 17:08 | | DHA

Son dakika... Evde yakalandı! Polisler böyle götürdü

Gelen son dakika haberine göre, Karaman'da silah kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Mahmut K. 8 tabanca ve 3 pompalı tüfek ile yakalandı. Gözaltına alınan Mahmut K.’ye, yakalanmadan önce, corona virüs şüphesi bulunan bir yakınını ziyaret ettiğinin ortaya çıkması üzerine koruyucu kıyafet giydirildi.

Son dakika... Evde yakalandı! Polisler böyle götürdü

Son dakika haberine göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mahmut K.'nin şehir dışından ruhsatsız tabaca ve pompalı tüfek getirerek kentte sattığı yönünde bilgi aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından Mahmut K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 8 tabanca ve 3 pompalı tüfe ele geçirildi. Silahlara el koyulurken Mahmut K. gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Mahmut K., adliyeye sevk edildi. Mahmut K.'ye yakalanmadan önce, corona virüs şüphesi bulunan bir yakınını ziyaret ettiği gerekçesiyle koruyucu kıyafet giydirildi.

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