16.04.2020 - 10:08 |
Son dakika! Evindeki 20 yıllık yardımcısı pozitif çıktı! Meral Akşener'in test sonucu belli oldu
Gelen bir son dakika haberine göre; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, evindeki yardımcısında COVID-19 teşhisinin ardından pazartesi günü yaptırdığı ikinci test sonucu da negatif çıktı.
Hürriyet gazetesinden Gamze Kolcu'nun haberine göre; Akşener’in evindeki 20 yıllık yardımcısının COVID-19 testi pozitifti. Bunun üzerine Akşener’in, “Yıllardır evimizin bir parçası” dediği yardımcısı kendi evinde karantinaya alındı.
İKİNCİ TEST DE NEGATİF
Herhangi bir belirti göstermemelerine rağmen Akşener, eşi Tuncer Akşener ve oğlu Fatih Akşener de test yaptırdı ve sonuçları negatif çıktı. Akşener Ailesi, pazartesi günü tedbiren ikinci testlerini de yaptırdılar. Dün sabah saatlerinde sonuçlanan ikinci testler de negatif geldi.
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