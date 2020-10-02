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02.10.2020 - 15:37 | | DHA

Son dakika... Evini bastıkları Seher'i yangın merdiveninde öldürdüler!

Mersin'de bir sitenin 9'uncu katında oturan Seher Özkurt, evine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde tabancayla vurulan Özkurt yaşamını yitirdi. Saldırgan ve onu otomobille adrese getiren 3 kişi, kaçtıkları Adana'da yakalandı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Batıkent Mahallesi Soydaş Sitesi'nde meydana geldi. Bir otomobille gelen 4 kişiden silahlı olan biri, 9’uncu kata çıkıp, Seher Özkurt'un oturduğu dairenin kapı zilini çaldı. Özkurt'un kapıyı açmasıyla birlikte içeri giren kişi, silahını kadına doğrulttu. Bunun üzerine Seher Özkurt, yangın merdivenine koştu. Özkurt'un arkasından giden saldırgan, ateş açtı. Seher Özkurt kanlar içinde merdivenlere yığılırken, şüpheli, siteden çıkıp kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Seher Özkurt'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Özkurt'un cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Plakası tespit edilen aracın Adana'ya gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmayla şüpheliler Adana'da yakalandı.

Son dakika... Evini bastıkları Seheri yangın merdiveninde öldürdüler

Son dakika... Evini bastıkları Seheri yangın merdiveninde öldürdüler

 

    Evini bastıkları Seher'i yangın merdiveninde öldürdülerMersin'de bir sitenin 9'uncu katında oturan Seher Özkurt, evine gelen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yangın merdiveninde tabancayla vurulan Özkurt yaşamını yitirdi. Saldırgan ve onu otomobille adrese getiren 3 kişi, kaçtıkları Adana'da yakalandı.
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